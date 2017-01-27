Гройсман едет во Львов решать "мусорные проблемы" Садового

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Глава Кабмина Владимир Гройсман в пятницу посетит Львовскую область для решение проблемы "мусорной блокады" областного центра, сообщает пресс-служба правительства.

Накануне вечером президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры по решению проблемы вывоза мусора из Львова.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществит 27 января рабочую поездку во Львовскую область. Программой предусмотрено обсуждение ситуации на Львовском полигоне твердых бытовых отходов и обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Львове", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 13.30 планируется общение премьера с прессой.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр Львова обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. В частности, Садовой говорил, что ранее общался по этому поводу с премьером, но никакой реакции не последовало.

Сам Гройсман ранее заявил, что Львов имеет достаточно средств для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов, хотя правительств и готово оказать всю необходимую поддержку для выхода из сложившейся ситуации. Гройсман обсуждал эту проблему во вторник в ходе встречи с губернатором Львовской области Олегом Синюткой. Тот сказал, что не видит у властей Львова стратегии решения проблемы.