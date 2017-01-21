Инаугурация и беспорядки в Вашингтоне: две толпы – две разные Америки

Екатерина Соболь, специально для РИА Новости Украина, Вашингтон (США)

Инаугурация президента США Дональда Трампа 20 января оказалась на редкость спокойной, даже дождь, который, по словам синоптиков, должен был быть сильным, заморосил лишь дважды – погода всплакнула, когда многотысячные толпы шли в зону проверки безопасности (около 9 утра) и после инаугурационной речи новоиспечённого лидера, но небо просветлело при поднятии американского флага.

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Иногда складывалось ощущение, что даже природа учится жить по республиканскому домострою — осадки лишь слегка подмочили прическу Дональда Трампа, который ранее заявил, что, увидев ее намокшей, "люди поверят, что мои волосы – настоящие".

Разделенная нация

Ворота для приглашенных на инаугурацию открылись в 6.00, а сама инаугурация начиналась в 10.30 по местному времени. Такое количество времени было необходимо, чтобы все 900 тысяч американцев, прибывших из разных уголков страны, смогли добраться по перекрытым улицам.

Около 9 утра с южной стороны от Капитолия скопилось несколько тысяч человек. Заморосил дождь. Очередь запестрела разноцветными дождевиками. Для проверки к сотрудникам служб безопасности послушно выстроились люди со всех Соединённых Штатов. Вокруг корреспондента РИА были жители Вирджинии, Канзаса, Техаса и других штатов.

Настроение собравшихся было приподнятое. Никаких протестов или провокаций ни с чьей стороны не было. Некоторые улицы, по которым двигалась толпа, были заблокированы тяжёлыми военными грузовиками нацгвардии. Ранее телеканалы сообщали, что тяжёлая техника стоит во избежание трагедии, аналогичной произошедшей в Берлине, когда мужчина на грузовике протаранил толпу.

В толпе активно обсуждали WikiLeaks, радовались скорому уходу демократического президента Барака Обамы и строили догадки, как республиканцы будут делать Америку "снова великой". Почти у каждого в толпе была красная кепка с этим призывом, которую Дональд Трамп любил надевать в рамках предвыборных акций. Ни одного демократа в толпе, судя по разговорам, не было.

Mandel NGAN / AFP Вид на памятник в Вашингтоне перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа

Республиканцы спокойно стояли в очереди друг за другом, по мере прохождения контроля не пытались протиснуться ближе к сцене, не толкались, окружали кольцом группы детей, оставляя маленьким американцам побольше пространства. Если же кто-то умудрялся нарушить покой собравшихся, пролезая вперед, толпа не возмущалась, а лишь бросала в спину нарушителям обидное "видимо, демократы".

Кстати, это условное единство на инаугурации происходило именно в то время, когда на улицах Вашингтона уже начинались протесты: митингующий выкрикивали лозунги против Трампа и били окна магазинов. Складывалось ощущение, что теперь демократы и республиканцы не просто оппоненты, а те, кто живет в параллельной реальности и в разных Америках.

Мелания в голубом — Клинтон в "депрессии"

Около 10.00 по Вашингтону стали прибывать официальные гости. Трибуны у Капитолия, где должны были сидеть высокопоставленные гости, были частично пусты. Не менее 66 членов Конгресса США от Демократической партии объявили о решении не присутствовать на церемонии. Об этом сообщила телекомпания ABC, суммировавшая данные о намерениях законодателей за несколько последних дней.

Толпа радостно приветствовала республиканских лидеров и с холодком – демократов, решившихся побывать на инаугурации. Например экс-президента США Джорджа Буша-младшего с супругой Лорой на Капитолийском холме встречали аплодисментами. А вот чету Хиллари и Билла Клинтон, скорее холодно.

REUTERS Kevin Lamarque Чета Клинтон на инаугурации президента Дональда Трампа

Детей Трампа, которые шли следом, тоже не обделили аплодисментами, когда же в объектив камеры, которая показывала происходящее на сцене на большом экране, попала Хиллари Клинтон, над Капитолием послышалось "Уууу!". Одна из присутствовавших женщин заметила, что Клинтон неважно выглядит и у "Хиллари уже депрессия: она, видимо хочет к своей собачке и в маленькую комнату, где мало людей". Эту фразу Клинтон сказала на одном из первых выступлений, после проигрыша.

Стоит отметить, что Клинтон стойко вынесла насмешки.

"Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее", — написала Клинтон позднее в своем аккаунте Twitter.

Однако сопернице Трампа досталось гораздо меньше, чем лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру. Когда он говорил с трибуны о расколе общества и непростой выборной кампании, толпа подняла такой свист, что он даже стал заглушать динамики. Из народа послышались цитаты из предвыборных обещаний Трампа "осушить болото" и "засадить Клинтон".

"Что вы хотите, люди устали от них (демократов)", — как бы извиняясь, ответил на недоумение корреспондента РИА Новости уроженец штата Мичиган Майкл.

Гости тем временем продолжали прибывать. Мелания Трамп, которую под руку вел празднично одетый гвардеец, была в этот день необычайна хороша.

"Неужели это Мелания?" – стали восторгаться присутствовавшие.

Ни у кого не вызвало сомнений, что быть женой президента бывшей модели "к лицу". Новоиспеченная первая леди в это время продефилировала к своему месту, притягивая восхищенные взгляды.

REUTERS Carlos Barria Меланья Трамп на инаугурации Дональда Трампа

Через час в сети о грациозности и красоте Мелании уже появились мемы. Например, под гифкой, где Билл Клинтон во время инаугурации косится в сторону, а Хиллари смотрит на него с укором, подпись "Билл, видимо, смотрит на Меланию".

Следом за Меланией появились и президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден, но их встречали холодно, хотя и с уважением. Радостно приветствовали избранного вице-президента Майка Пенса. Но самый теплый прием оставили Трампу, когда он вышел из-под свода Капитолия, недостатка в приветствиях не было. В толпе шутили, что Трамп своим появлением затмил даже свою супругу.

Также на церемонию прибыли бывший президент Джеймс Картер, толпа приняла его тоже очень тепло. Джордж Буш-старший и Барбара Буш не смогли приехать в Вашингтон по состоянию здоровья.

Господь, благослови Америку!

Церемония инаугурации республиканского президента началась с общей молитвы и экскурса в историю. Решение устроителей обыграть идею глубоко религиозной Америки, которая чтит традиции, была удачной – аудитория ее подержала.

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Стоит отметить, что в республиканцах мысль о том, что атеист не может быть хорошим человеком, все еще жива. Взращивалась она давно и еще больше укоренилась во времена президента Дэвида Эйзенхауэра, когда "безбожный СССР" был главным противником.

Сначала председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон.

Затем молитву прочитал Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан и представители других христианских конфессий, а также раввин. Кроме того, выступал мормонский хор. По итогам каждого выступления толпа произносила "Аминь", несмотря на конфессии, к которым они принадлежали.

Carlos Barria/REUTERS Президент США Дональд Трамп на инаугурации

Семья из Александрии с двумя детьми повернулась к соседям из Канзаса и Техаса со словами: "Наконец мы снова без зазрения совести и не думая о политкорректности сможем говорить друг другу: "счастливого Рождества".

"Что может быть плохого, чтобы желать счастливого Рождества?" – недоумевали и соглашались их собеседники.

Обама улетел и не обещал вернуться

После молитвы началась основная часть инаугурации. Сначала Пенс, а затем Трамп принесли присягу на верность конституции — в районе полудня по местному времени (19.00 по Киеву). Затем Трамп уже в должности президента без приставки "избранный" произнес инаугурационную речь, которая длилась порядка 17 минут. Как и обещал накануне его пресс-секретарь Шон Спайсер, она носила, скорее, философский характер.

Тем не менее, новый глава государства определил некоторые основные направления своей политики. В частности, он подтвердил намерение снова "сделать Америку великой". Он поблагодарил своего предшественника Обаму за прекрасную работу по передаче власти, а также пообещал, что теперь эта самая власть перейдет от политического истеблишмента в Вашингтоне к народу.

Особо толпа приветствовала слова Трампа, когда он заявил, что в первую очередь будет заботиться о своей стране и своих людях. Он сказал, что будет стремиться к тому, чтобы Америка стала примером, а не страной, которая навязывает остальным свои взгляды странам.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который присутствовал на инаугурации, заявил РИА Новости, что тоже отметил этот момент в речи Трампа.

"Инаугурация была очень эмоциональная, очень запоминающаяся. Собственно, в речи Трампа главное, что (помимо того, что это была яркая эмоциональная речь), Америка не должна навязывать своё мнение. Каждый должен жить, как он считает нужным", — сообщил Титов сразу после того, как Трамп закончил свою речь.

Согласно речи Трампа, США стремится быть примером.

"Лучшим примером для всего мира. Это очень, конечно, важное внешнеполитическое заявление", — отметил Титов.

Одним из первых, кто поздравил Трампа и Пенса с вступлением в должность, был Барак Обама. Он пожал обоим руки и перекинулся с ними несколькими словами. Сразу после завершения церемонии был дан залп из пушек. После небольшого дождя снова распогодилось, а толпа правильным строем стала разбредаться по домам.

Обама к этому времени уже покинул Капитолий. На вертолете он отправился на базу ВВС США Эндрюс, где сначала выступил перед военнослужащими и своими сторонниками, а затем отправился вместе с супругой в отпуск в штат Калифорния.

REUTERS Brian Snyder Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации

Трамп же, наоборот, только начал работу. Он подписал несколько десятков указов. В частности, как сообщали СМИ, речь шла о документе, который позволял Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны США, нескольких официальных назначениях, а также о провозглашении Национального дня патриотизма.

Торжества по случаю инаугурации продолжаются. Инаугурационный парад пройдет по центральной улице города — Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома. Затем Трамп и его супруга примут участие в трех официальных инаугурационных балах. К сожалению, иннаугурационные мероприятия омрачены многочисленными стычками участников акций протеста с полицией. Как сообщил и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм, за беспорядки задержаны 217 человек, шесть полицейских получили небольшие травмы.