Танец Дональда и Меланьи Трамп на балу в честь инаугурации

Новой президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, свой первый танец в новом качестве.

Трамп появился из-за кулис сцены под руку с Меланьей, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами. Первая леди, которая уже заслужила восторженные отзывы публики из-за наряда небесного цвета от Ralph Lauren на инаугурации, не ошиблась и с выбором бального платья.

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К слову, в каком платье появится первая леди на балу, было одной из главных интриг вечера.

Трамп выступил с краткой речью перед собравшейся аудиторией: "Мы сделали это!". И пообещал в очередной раз сделать Америку "снова великой". После чего обратился к супруге со словами, что она окажет ему честь, если потанцует с ним. Трансляцию бала вел телеканал Fox News.

Пара начала танец под культовую песню для всех американцев May Way Фрэнка Синатры. После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа со своими парами.

После семьи Трампов и Пенсов направились на второй инаугурационный бал — Freedom. Там Трамп пообещал собравшимся, что будет бороться за американцев "каждый день".

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Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Противники президента США Дональда Трампа в пятницу устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. К настоящему времени известно о 217 задержанных за беспорядки. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.