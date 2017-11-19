Блохин высказался о возвращении в "Динамо"

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин высказался о своем возможном возвращении в киевский клуб. В эфире программы "Моя игра" Блохин заявил, что рассмотрел бы возможность еще раз поработать с "Динамо".

"Вернуться в "Динамо"? Почему бы и нет. Я же из сборной уходил, потом возвращался. Я бы попробовал, но это было бы сложное решение. Пришлось бы хорошо подумать и все проанализировать. Не говорю, что на 100% уверен. И тут дело даже не в деньгах, не хотелось бы второй раз ошибаться. Надо анализировать, что происходит в клубе. Четыре года прошло", — сказал Блохин.

"Несмотря на возраст, я бы еще пару лет потренировал. Я отдохнул и готов. Поработать в Украине? Здесь только две команды — "Динамо" и "Шахтер". А остальные… На шесть команд приходит три тысячи зрителей. Это мне неинтересно. Какую тогда задачу ставить? Просто деньги получать? Еще не факт, что их будут платить", — также отметил тренер.

В ноябре ФФУ продлила контракт с Андреем Шевченко. В минувшем отборочном цикле на ЧМ-2018 сборная под руководством Шевченко заняла третье место в группе и не попала на Мундиаль. В решающем матче украинцы проиграли сборной Хорватии 0:2.