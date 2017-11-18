"Динамо" победило "Звезду" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" обыграло "Звезду" из Кропивницкого в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу, передает Р-Спорт.

Отмечается, что встреча прошла в субботу, 18 ноября в Кропивницком и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Динамо".

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Дубль сделал Дьёмерси Мбокани (23-я и 31-я минуты).

Отметим, что теперь "Динамо" с 32 очками занимает второе место в чемпионате Украины, "Звезда" с 14 баллами идет в списке только девятой.

Напомним, Апелляционный комитет Федерации футбола Украины во вторник утвердил техническое поражение киевскому "Динамо" за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполе.