"Мариуполь" отказался переиграть скандальный матч с "Динамо"

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Мариуполь" отказывается переигрывать матч 7 тура украинской Премьер-лиги с "Динамо", за который киевскому клубу засчитано техническое поражение, сообщил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.
"Динамо" ранее заявило о намерении переиграть выездной матч в Мариуполь, на который ранее киевляне отказались приезжать и получили техническое поражение 0:3.
"Почтовый ящик клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в интернете, "обрывают" обращения болельщиков ФК "Мариуполь" с просьбами, нет — с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей", — написал Санин на своей странице в Facebook.
Он призвал "не переживать", так как клуб дорожит "именем и репутацией", поэтому "никаких переигровок не будет".
"Иначе тем самым будет открыт ящик Пандоры, и украинский футбол скатится в состояние первобытного хаоса", — пояснил Санин.
Вице-президент клуба также разместил официальный запрос ФК "Динамо" по данному поводу и ответ ФК "Мариуполь".