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    "Мариуполь" отказался переиграть скандальный матч с "Динамо"

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    Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб не намерен идти "на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева", иначе "будет открыт ящик Пандоры".
    Варианты новой эмблемы клуба ФК Мариуполь (бывший ФК Ильичевец)
    Сайт ФК "Мариуполь"

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Мариуполь" отказывается переигрывать матч 7 тура украинской Премьер-лиги с "Динамо", за который киевскому клубу засчитано техническое поражение, сообщил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

    "Динамо" ранее заявило о намерении переиграть выездной матч в Мариуполь, на который ранее киевляне отказались приезжать и получили техническое поражение 0:3.

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    "Почтовый ящик клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в интернете, "обрывают" обращения болельщиков ФК "Мариуполь" с просьбами, нет — с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей", — написал Санин на своей странице в Facebook.

    Он призвал "не переживать", так как клуб дорожит "именем и репутацией", поэтому "никаких переигровок не будет".

    "Иначе тем самым будет открыт ящик Пандоры, и украинский футбол скатится в состояние первобытного хаоса", — пояснил Санин.

    Андрей Санин/Facebook, 9 ноября 2017

    Вице-президент клуба также разместил официальный запрос ФК "Динамо" по данному поводу и ответ ФК "Мариуполь".

    Андрей Санин/Facebook
    Просьба "Динамо" к ФК "Мариуполь" переиграть матч
    Андрей Санин/Facebook
    Ответ ФК "Мариуполь" на просьбу "Динамо" переиграть матч

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