Киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу", не без помощи арбитра

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" дома обыграло "Ворсклу" из Полтавы в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо". В составе победителей голы забили Жуниор Мораэс (26-я минута) и Виталий Буяльский (30). У проигравших отличился Владимир Чеснаков (58).

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В матче 15-го тура Премьер-лиги "Динамо" — "Ворскла" произошли несколько очень спорных эпизодов. В двух случаях арбитр матча должен был назначать 11-метровый в ворота столичного клуба. В первом тайме динамовец Гармаш заставил упасть форварда "Ворсклы" Коломойца, однако свисток рефери промолчал.

Во второй половине игры, уже при счете 2:1, динамовец Корзун, пытаясь прервать подачу соперника, сыграл рукой, но это также осталось без внимания арбитра Ярослава Козыка.

Стоит отметить, что один раз мяч попал в руку и игроку "Ворсклы", но, по мнению экспертов, пенальти не было.

"Динамо" после 14 матчей набрало 29 очков и занимает второе место в чемпионате Украины, отставая на семь баллов от донецкого "Шахтера", "Ворскла" (21) идет пятой.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" обеспечило себе досрочный выход в 1/16 финала Лиги Европы, обыграв на выезде швейцарский "Янг Бойз" в матче четвертого тура группового этапа турнира.