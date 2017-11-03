"Янг Бойз" vs "Динамо". Победный гол и лучшие моменты матча

Киевское "Динамо" обеспечило себе досрочный выход в 1/16 финала Лиги Европы, обыграв на выезде швейцарский "Янг Бойз" в матче четвертого тура группового этапа турнира.

Поединок, прошедший в четверг вечером, 2 ноября, в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Виталий Буяльский на 70-й минуте.

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После четырех матчей "динамовцы" набрали 10 очков и обеспечили себе минимум второе место в группе, которое дает право на выход в 1/16 финала. "Партизан" с 5 очками в активе идет на втором месте, "Янг Бойз" (3) — на третьем, "Скендербеу" (2) замыкает таблицу квартета.

Еще одна украинская команда — луганская "Заря" — проиграла на выезде немецкой "Герте" и осталась на второй строчке в группе J с 6 очками.