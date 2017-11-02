"Заря" на выезде проиграла "Герте" в матче группового этапа Лиги Европы

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" уступила немецкой "Герте" в мачте четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок, прошедший в четверг, 2 ноября, в Берлине, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча на свой счет записал Зальке, отличившись на 17-ой и 73-ей минутах.

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Таким образом, после четырех туров у подопечных Юрия Вернидуба 6 очков и вторая строчка в группе J.

@HerthaBSC Матч Лиги Европы "Герта" - "Заря"

Напомним, киевское "Динамо" на выезде выиграло у швейцарского клуба "Янг Бойз" и гарантировало себе выход в 1/16 Лиги Европы.