"Янг Бойз" - "Динамо", "Герта" - "Заря": анонс матчей Лиги Европы

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Сегодня, 2 ноября, в Берне киевское "Динамо" проведет матч четвертого тура Лиги Европы против "Янг Бойз".

"Динамо" в четвертый раз в сезоне встретится с "Янг Бойз". В квалификации Лиги чемпионов соперники обменялись домашними победами с разницей в два мяча, а швейцарцы выбили нашего вице-чемпиона из турнира благодаря голу на выезде.

"Заря" проведет 10-й гостевой матч в Лиге Европы, при этом луганский клуб в еврокубках на полях соперников еще вничью не играл: 4 победы и 5 поражений.

Ранее сообщалось, что львовские "Карпаты" и киевское "Динамо" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Украины. Воскресная игра во Львове завершилась со счетом 1:1. На гол Домагоя Виды (12-я минута) хозяева ответили точным ударом Сергея Мякушко (55).