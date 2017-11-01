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    Спорт

    "Динамо" удалило русскоязычную версию своего сайта

    (обновлено: )4701
    Сайт киевского "Динамо" не находит страницу, переходя по домену с приставкой RU, и предлагает ознакомиться с новостями на украинском языке. Также в правом углу веб-портала исчез российский флаг.
    Болельщик киевского Динамо
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Официальный сайт киевского "Динамо" убрал со своего сайта русскоязычную версию.

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    Сайт не находит страницу, переходя по домену с приставкой RU, и предлагает ознакомиться с новостями на украинском языке.

    Также в правом углу веб-портала исчез российский флаг, отмечает iSport.ua.

    С чем связанно данное решение — пока неизвестно.

    Ранее сообщалось, что львовские "Карпаты" и киевское "Динамо" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Украины. Воскресная игра во Львове завершилась со счетом 1:1. На гол Домагоя Виды (12-я минута) хозяева ответили точным ударом Сергея Мякушко (55).

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