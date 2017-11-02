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    Спорт

    "Динамо" досрочно вышло в 1/16 Лиги Европы, обыграв "Янг Бойз"

    (обновлено: )7

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" обеспечило себе досрочный выход в 1/16 финала Лиги Европы, обыграв на выезде швейцарский "Янг Бойз" в матче четвертого тура группового этапа турнира.

    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    "Динамо" - "Янг Бойз": кровавая ничья на "Олимпийском" в Киеве

    Поединок, прошедший в четверг в Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Виталий Буяльский на 70-й минуте.

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    В другом матче группы В сербский "Партизан" обыграл в Белграде албанский "Скендербеу" со счетом 2:0. Счет в матче открыл на 39-й минуте бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич, а еще один мяч в ворота гостей отправил Леандре Тавамба (66).

    После четырех матчей "динамовцы" набрали 10 очков и обеспечили себе минимум второе место в группе, которое дает право на выход в 1/16 финала. "Партизан" с 5 очками в активе идет на втором месте, "Янг Бойз" (3) — на третьем, "Скендербеу" (2) замыкает таблицу квартета.

    @DynamoKyiv
    "Янг Бойз" - "Динамо"

    Напомним, в среду, 2 ноября, донецкий "Шахтер" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл "Фейеноорд" и практически гарантировал себе выход в плей-офф турнира. 

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