"Динамо" досрочно вышло в 1/16 Лиги Европы, обыграв "Янг Бойз"

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" обеспечило себе досрочный выход в 1/16 финала Лиги Европы, обыграв на выезде швейцарский "Янг Бойз" в матче четвертого тура группового этапа турнира.

Поединок, прошедший в четверг в Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Виталий Буяльский на 70-й минуте.

Смотрите также: "Шахтер" vs "Фейеноорд". Все голы и лучшие моменты матча

В другом матче группы В сербский "Партизан" обыграл в Белграде албанский "Скендербеу" со счетом 2:0. Счет в матче открыл на 39-й минуте бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич, а еще один мяч в ворота гостей отправил Леандре Тавамба (66).

После четырех матчей "динамовцы" набрали 10 очков и обеспечили себе минимум второе место в группе, которое дает право на выход в 1/16 финала. "Партизан" с 5 очками в активе идет на втором месте, "Янг Бойз" (3) — на третьем, "Скендербеу" (2) замыкает таблицу квартета.

Напомним, в среду, 2 ноября, донецкий "Шахтер" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл "Фейеноорд" и практически гарантировал себе выход в плей-офф турнира.