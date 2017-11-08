Комитет арбитров ФФУ дал оценку судейству в матче "Динамо" - "Ворскла"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Комитет арбитров ФФУ дал оценку игровым эпизодам матчей 15-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Украины.

В частности, в матче "Динамо" Ворскла судья принял три ошибочных решения, которые напрямую повлияли на результат игры.

"8 мин. Игрок №82 гостей с правого фланга выполняет подачу в центр штрафной площади на партнера по команде, игрока № 26. Футболист №19 хозяев, не имея намерения играть в мяч, осуществляет задержку игрока №26 гостей, валит его на газон и этим в четкий способ срывает перспективные игровые действия. Арбитр продолжает игру, но плохо оценивает динамику этих действий потому, что нужно было назначить пенальти в пользу гостей, а игроку №19 хозяев следовало вынести предупреждение (ЖК). Ошибочное решение арбитра", — отмечается в отчете Комитета арбитров.

"61 мин. Игрок №82 гостей выполняет передачу в штрафную площадь хозяев. Футболист №18 хозяев в попытке остановить мяч грудью ошибается и принимает мяч на предплечья, чтобы исправить ошибку. Действия с использованием рук с целью создания помехи и отклонения мяча являются умышленными. Арбитр решает продолжить игру наверное из-за того, что его обзор был перекрыт корпусом игрока. Ошибочное решение, потому что за такие умышленные действия должен был быть назначен 11-метровый в пользу гостей", — говорится далее в документе.

"86 мин. Мяч попадает в середину штрафной площади к футболисту № 22 гостей. Этот же футболист совершает преднамеренное нарушение, играя рукой для того, чтобы помешать попаданию мяча в игрока № 70 хозяев, который занимает прекрасную позицию для взятия ворот. В этой ситуации следовало назначить 11-метровый в пользу хозяев", — приводится еще один эпизод.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" дома обыграло "Ворсклу" из Полтавы в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. В этом матче произошли несколько очень спорных эпизодов.