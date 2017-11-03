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    Под Киевом налетчики в балаклавах ограбили дом игрока "Динамо"

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (217)

    (обновлено: )41141
    По данным СМИ, преступники взломали замки и проникли в коттедж. Они забрали ювелирные украшения, часы, около 10 тысяч долларов, а также боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет "Форт-17".
    Олег Гусев с супругой возле дома
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные в балаклавах ограбили дом полузащитника "Динамо" Олега Гусева в Обуховском районе Киевской области, сообщил источник "Обозревателя".

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    По данным собеседника издания, вечером 2 ноября в дом, который футболист купил в 2013 году и живет вместе с супругой и маленькой дочкой, проникли трое преступников. 

    "Грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж. Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов. Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет "Форт-17", — говорится в сообщении.

    По предварительной информации, сигнализация не работала. Сам Гусев во время ограбления находился вместе с "Динамо" на выездном поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".

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    Напомним, матч состоялся накануне, киевляне выиграли и досрочно вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

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