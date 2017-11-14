"Динамо" присудили техническое поражение за отказ играть в Мариуполе

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный комитет Федерации футбола Украины во вторник утвердил техническое поражение киевскому "Динамо" за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполе, пишет zbirna.com.

Матч был запланирован на 27 августа, но не состоялся по причине неявки команды гостей. Киевляне мотивировали свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур и предложили сыграть на нейтральном поле.

Смотрите также: "Динамо" — "Янг Бойз": кровавая ничья на "Олимпийском" в Киеве

Члены Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, изучив имеющиеся у них документы, присудили "Динамо" поражение — 0: 3. Киевляне собирались обжаловать это решение в правовом поле, но затем предложили клубам УПЛ обозначить свою позицию по поводу возможности проведения несостоявшейся встречи.

Ранее вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что клуб отказывается переигрывать матч 7 тура украинской Премьер-лиги с "Динамо".