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    "Динамо" присудили техническое поражение за отказ играть в Мариуполе

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    Решение утвердить техническое поражение киевскому "Динамо" за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполе было принято во вторник на заседании Апелляционного комитета ФФУ.
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный комитет Федерации футбола Украины во вторник утвердил техническое поражение киевскому "Динамо" за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполе, пишет zbirna.com.

    Матч был запланирован на 27 августа, но не состоялся по причине неявки команды гостей. Киевляне мотивировали свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур и предложили сыграть на нейтральном поле.

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    Члены Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, изучив имеющиеся у них документы, присудили "Динамо" поражение — 0: 3. Киевляне собирались обжаловать это решение в правовом поле, но затем предложили клубам УПЛ обозначить свою позицию по поводу возможности проведения несостоявшейся встречи. 

    Ранее вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что клуб отказывается переигрывать матч 7 тура украинской Премьер-лиги с "Динамо".

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