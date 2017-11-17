Матч памяти легенд киевского "Динамо"

В честь 90-летия киевского "Динамо" состоялся матч памяти легенд столичного футбольного клуба.

За команду ветеранов "Динамо" сыграли Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких и другие звезды клуба 80-х и 90-х. Соперниками бывших футболистов стали представители фан-клуба "Динамо".

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Встреча прошла на учебно-тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе.

Легенды "Динамо" прошлых лет обыграли сборную болельщиков со счетом 3:2. Голы на свой счет в составе ветеранов записали Юрий Максимов, Виталий Косовский и Максим Шацких.

Напомним, ранее киевскому "Динамо" присудили техническое поражение за отказ играть в Мариуполе.