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    Матч памяти легенд киевского "Динамо"

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    За команду ветеранов "Динамо" сыграли Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких и другие звезды клуба 80-х и 90-х. Ветераны побелили сборную болельщиков со счетом 3:2.
    Канал на Youtube ФК «Динамо» Киев

    В честь 90-летия киевского "Динамо" состоялся матч памяти легенд столичного футбольного клуба.

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    "Янг Бойз" vs "Динамо". Победный гол киевлян и лучшие моменты матча

    За команду ветеранов "Динамо" сыграли Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких и другие звезды клуба 80-х и 90-х. Соперниками бывших футболистов стали представители фан-клуба "Динамо".

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    Встреча прошла на учебно-тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе.

    Легенды "Динамо" прошлых лет обыграли сборную болельщиков со счетом 3:2. Голы на свой счет в составе ветеранов записали Юрий Максимов, Виталий Косовский и Максим Шацких.

    Напомним, ранее киевскому "Динамо" присудили техническое поражение за отказ играть в Мариуполе.

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