Шевченко похвалил игроков сборной, несмотря на невыход на ЧМ-2018

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины по футболу сделала шаг вперед, несмотря на то, что проиграла команде Хорватии в заключительном туре отбора на чемпионат мира 2018 года и не вышла в финальный турнир. Об этом заявил главный тренер команды Андрей Шевченко.

Сборная Украины с 17 очками заняла третье место в отборочной группе в европейской зоне и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Считаю, команда сделала шаг вперед, несмотря на результат. Хорваты показали, что у них исполнители высокого уровня. Во втором тайме сборная Хорватии подняла темп и воспользовалась нашей усталостью. Первый тайм, я считаю, прошел за нами, и мы должны были побеждать в нем. Как только хорваты начали прессинговать, у нас сразу начались проблемы", — сказал Шевченко, слова которого приводит football.ua со ссылкой на эфир телеканала "Футбол 1".

Тренер национальной команды признался, что остался доволен игрой своих футболистов, но ему "очень обидно за результат". "После первого тайма у нас была очень большая надежда. Нам не хватило умения, опыта. У нас множество молодых игроков, у которых не хватает опыта. Строго судить я их не буду и никому не позволю", — подчеркнул Шевченко.

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"У нас есть команда, которую мы строим. У нас есть качественные футболисты, футболисты, достойные играть в "Динамо" или "Шахтере", "Шальке"… У нас создается команда", — добавил он.

Напомним, первое место в группе I с 22 очками заняла сборная Исландии.