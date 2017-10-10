Порошенко прокомментировал поражение сборной Украины по футболу

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко считает, что поражение футбольной сборной Украины в отборочном матче на ЧМ-2018 против Хорватии должно сделать украинскую команду сильнее.

Украина проиграла Хорватии и утратила шансы на выход в финальную часть чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в понедельник вечером, завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

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"Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо еще много работать", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Facebook Петра Порошенко Комментарий Петра Порошенко по поводу проигрыша сборной Украины по футболу

Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками. Второе место в группе І занимают хорваты, имея в своем активе 20 очков, а лидирует в группе команда Исландии, набравшая 22 очка.