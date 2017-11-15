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    Спорт

    Возлюбленная Роналду показала фото с его новорожденной дочкой

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    Девушка знаменитого футболиста опубликовала фотогрифию их совместной дочери Аланы Мартины.
    Джорджина Родригес с дочерью Криштиано Роналду
    Фото Instagram Georgina Rodríguez

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Джорджина Родригес опубликовала в социальных сетях фото девочки Аланы Мартины, которую она родила от знаменитого футболиста Криштиану Роналду.

    instagram.com/riaantonioy
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    Многократный обладатель "Золотого мяча" и его возлюбленная фотомодель Джорджина Родригес на днях стали родителями.

    На снимке новоиспеченная мама Джорджина держит девочку на руках и позирует на фоне цветов.

    "Быть матерью и все время посвящать дома и маленьким детям — счастье для меня, а с появлением в нашей семье Аланы Мартины оно стало более полным", — пишет девушка.

    Напомним, что Роналду воспитывает четырех детей: кроме Криштиану-младшего у него ранее появились близнецы Ева и Матео, которых ему родила суррогатная мать.

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