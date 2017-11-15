Возлюбленная Роналду показала фото с его новорожденной дочкой

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Джорджина Родригес опубликовала в социальных сетях фото девочки Аланы Мартины, которую она родила от знаменитого футболиста Криштиану Роналду.

Многократный обладатель "Золотого мяча" и его возлюбленная фотомодель Джорджина Родригес на днях стали родителями.

На снимке новоиспеченная мама Джорджина держит девочку на руках и позирует на фоне цветов.

"Быть матерью и все время посвящать дома и маленьким детям — счастье для меня, а с появлением в нашей семье Аланы Мартины оно стало более полным", — пишет девушка.

Напомним, что Роналду воспитывает четырех детей: кроме Криштиану-младшего у него ранее появились близнецы Ева и Матео, которых ему родила суррогатная мать.