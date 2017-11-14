наверх
14.11.201709:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Роналду решил покинуть "Реал" - СМИ

    30
    По данным СМИ, 32-летний Роналду заявил о своих планах покинуть мадридский клуб президенту "Реала". Он недоволен тем, что клуб пытается приобрести игроков мирового класса в последнее время, в частности Килиана Мбаппе.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил о планах покинуть мадридский "Реал" после нынешнего сезона, сообщает As со ссылкой на передачу El Chiringuito.

    Португальский футболист уже сообщил о своем пожелании президенту "Реала" Флорентину Пересу. Тот, в свою очередь, заявил, что не намерен отпускать 32-летнего португальца, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года.

    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду. Видео
    Канал Sportdude на Youtube
    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду

    Роналду недоволен тем, что "Реал" высказал неуважение к нему, пытаясь приобрести игроков мирового класса в последнее время, в частности Килиана Мбаппе, который перешел из "Монако" в "Пари Сен-Жермен", сообщает Р-Спорт.

    Роналду выступает за "Реал" с лета 2009 года после перехода из "Манчестер Юнайтед".

    На днях Роналду стал отцом в четвертый раз.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Верховная Рада. Архивное фото
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор