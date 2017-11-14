Роналду решил покинуть "Реал" - СМИ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил о планах покинуть мадридский "Реал" после нынешнего сезона, сообщает As со ссылкой на передачу El Chiringuito.

Португальский футболист уже сообщил о своем пожелании президенту "Реала" Флорентину Пересу. Тот, в свою очередь, заявил, что не намерен отпускать 32-летнего португальца, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Роналду недоволен тем, что "Реал" высказал неуважение к нему, пытаясь приобрести игроков мирового класса в последнее время, в частности Килиана Мбаппе, который перешел из "Монако" в "Пари Сен-Жермен", сообщает Р-Спорт.

Роналду выступает за "Реал" с лета 2009 года после перехода из "Манчестер Юнайтед".

На днях Роналду стал отцом в четвертый раз.