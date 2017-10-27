Роналду сообщил имя своего будущего ребенка

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду вместе со своей подругой испанской моделью Джорджиной Родригес объявили, что назовут своего будущего ребенка – Алана Мартина.

Пара ожидает рождения ребенка в следующем месяце. Как сообщает Marca, в пятницу Роналду и Родригес во время прямого эфира в Instagram объявили имя девочки. Имя Алана выбрал футболист, а Мартина — его подруга.

У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).