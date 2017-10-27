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    Роналду сообщил имя своего будущего ребенка

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    Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду вместе со своей подругой испанской моделью Джорджиной Родригес ожидают рождения ребенка в следующем месяце.
    Криштиану Роналду со своими двойняшками. Архивное фото
    Facebook Cristiano Ronaldo

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду вместе со своей подругой испанской моделью Джорджиной Родригес объявили, что назовут своего будущего ребенка – Алана Мартина.

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    Пара ожидает рождения ребенка в следующем месяце. Как сообщает Marca, в пятницу Роналду и Родригес во время прямого эфира в Instagram объявили имя девочки. Имя Алана выбрал футболист, а Мартина — его подруга.

    У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.

    Ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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