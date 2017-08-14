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    Роналду дисквалифицировали на пять матчей

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    Королевская испанская футбольная федерация сообщает, что Криштиану Роналду получил одноматчевую дисквалификацию за удаление и отстранение еще на четыре игры за толчок арбитра.
    Криштиану Роналду
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Нападающий "Реала" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

    Футболист получил одноматчевую дисквалификацию за удаление, а также отстранение еще на четыре игры за толчок арбитра, сообщает Р-Спорт.

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    Матч "Реал" — "Барселона" состоялся в воскресенье и завершился со счетом 3:1 в пользу клуба Роналду. Он вышел на замену, забил второй гол в матче и заработал красную карточку. Вторая желтая карточка, приведшая к удалению, была показана Роналду за симуляцию. Португалец в эпизоде с удалением стал спорить с арбитром и толкнул его в спину.

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