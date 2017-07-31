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    Дело Роналду будет рассматриваться в закрытом режиме 31 июля

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    Как отмечается, показания Роналду будет давать в суде города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) в закрытом режиме. Дело было открыто на основании иска прокуратуры Мадрида.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Криштиану Роналду/Twitter

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду 31 июля даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает RT.

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    По информации Marca, показания Роналду будет давать в суде города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) в закрытом режиме. Дело было открыто на основании иска прокуратуры Мадрида по факту возможного совершения нескольких налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 год. 32-летний игрок считает себя полностью невиновным и намерен отстаивать свою точку зрения.

    Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за "имиджевые права". Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро, в том числе в 2011 году — 1,39 миллиона евро, в 2012 году – 1,66 миллиона, в 2013 – 3,2 миллиона, в 2014 – 8,5 миллиона.

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