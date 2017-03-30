В сети высмеяли новый памятник Роналду, непохожий на футболиста

Аэропорт острова Мадейра был официально назван в честь нападающего сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает A Bola.

Официально аэропорт будет называться "Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду". В Фуншале, главном городе Мадейры, где родился Роналду, уже есть музей футболиста. Решение регионального правительства о названии аэропорта в честь Роналду вызвало ряд критических высказываний по данному вопросу со стороны местных политиков.

"Это что-то особенное, все знают, что я горжусь своими корнями и своей родиной. Я знаю, что есть люди, которые не согласны с этим. Возможно, некоторые из них здесь, прямо сейчас. Мы свободны, мы живем в демократическом государстве, и все имеют право высказывать свое мнение", — цитирует A Bola Роналду, который присутствовал на торжественной церемонии.

Также в аэропорту установили бронзовый бюст Роналду. Однако в интернете на творение архитектуры отреагировали неоднозначно, ведь на самом деле памятник непохож на "свой оригинал". Впрочем, самого виновника торжества непохожий на него бюст явно не расстроил, Роналду с удовольствием позировал возле памятника со счастливой улыбкой.

Роналду является лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории. В 2016 году он выиграл с национальной командой чемпионат Европы, который проходил во Франции. Также 32-летний нападающий является трехкратным победителем Лиги чемпионов.