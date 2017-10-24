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    Футбольный The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году

    (обновлено: )21
    Церемонию предварял эклектичный музыкальный перформанс: с десяток артистов выбивали на мусорных баках и крышках от этих баков зажигательные ритмы. Месси смотрел на это без энтузиазма, а Неймар одобрительно улыбался.
    ФИФА вручила в Лондоне награды героям года.
    REUTERS Eddie Keogh

    Ильдар Сатдинов — Р-Спорт, для РИА Новости Украина

    Международная федерации футбола (ФИФА) в понедельник провела церемонию вручения премии The Best, в ходе которой лучшим игроком года был признан португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, а главный тренер этой же команды Зинедин Зидан был назван лучшим в своем амплуа.

    Церемония состоялась в лондонском театре "Палладиум". В борьбе за награду лучшему футболисту года Роналду по итогам голосования, в котором принимали участие тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, опередил форварда "Барселоны" аргентинца Лионеля Месси и бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара.

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    ФИФА вручает приз The Best с января 2017 года, с тех пор, как премия "Золотой мяч" вернулась к журналу France Football. Приз лучшему игроку года ФИФА до 2010 года вручала параллельно с "Золотым мячом", который был учрежден французским изданием в 1956 году. В 2010 году две награды были объединены в одну, но с сентября 2016 года France Football прекратил сотрудничество с ФИФА. Первый приз The Best лучшему игроку года получил Роналду.

    Еще за три дня до церемонии в Лондоне в прессу просочились итоги голосования. Инсайдером выступила испанская Marca, сообщившая, что Роналду получит приз лучшему футболисту года, Зидан – лучшему тренеру, а итальянский голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон – лучшему вратарю. Ничего сенсационного в этих предсказаниях не было. В сезоне-2016/17 Роналду с 12 мячами стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а "Реал" выиграл турнир.

    twitter.com/fifacom
    Криштиану Роналду и Зинедин Зидан

    Награждение прошло в духе церемоний кинематографических премий: футбольных звезд в строгих черных костюмах на пути к залу ожидала длинная зеленая дорожка, на которой они раздавали автографы и фотографировались с болельщиками. Камеры то и дело выхватывали бывшего лидера "Челси" и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда, который, похоже, не отказал никому и был нарасхват.

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    Главным модником церемонии оказался Неймар, щеголявший по дорожке в малиновом костюме и в серьгах с бриллиантами. Для дополнения шаблонного образа не хватало только массивной золотой цепи на шее. При этом премию The Best посетили не только футбольные мастодонты вроде Роналдо, Диего Марадоны, Патрика Клюйверта и Роберто Карлоса, но и лауреат премии "Оскар" Кэтрин Зета-Джонс в полупрозрачном платье, российская модель, посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева с фирменным глубоким декольте и фронтмэн группы Kasabian Том Мейган.

    Саму церемонию предварял эклектичный музыкальный перфоманс. Десяток артистов выбивали на мусорных баках и крышках от этих баков зажигательные ритмы. Месси взирал на это действо без энтузиазма, а Неймар одобрительно улыбался.

    Затем на сцене появился ведущий церемонии британский актер Идрис Эльба с главным призом – серебряной статуэткой с мячом на вершине. Эльба балагурил, делал селфи с Неймаром, Месси, Роналду и даже нападающим лондонского "Арсенала" французом Оливье Жиру. Правда, к последнему известный актер, болельщик "канониров", обратился просто как к "великому игроку".

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    Первым лауреатом премии был назван обладатель приза имени Ференца Пушкаша, который вручается автору самого красивого гола года. Им и стал Жиру, обошедший в данной номинации южноафриканского вратаря Оскарине Масулуке и 18-летнюю венесуэльскую футболистку Дейну Кастельянос. Жиру получил приз за гол, забитый в ворота "Кристал Пэлас" так называемым "ударом скорпиона" — отправил мяч в ворота касанием пяткой из-за спины.

    Лучшим тренером года был признан Зидан, под руководством которого "Реал" в 2017 году собрал, кажется, все возможные трофеи — выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. После награждения Зидан извинился за плохой английский и сразу перешел на французскую и испанскую речь. Ситуацию попытался спасти Эльба, который перевел долгий спич француза весьма вольно: "Я крут, я нереально крут!".

    Награду лучшему вратарю года вручал легендарный голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель. Статуэтка из его рук досталась 39-летнему Буффону. Джиджи заметно волновался, его голос дрожал, когда он признался, что и у него плохой английский. Однако Буффон с честью справился с этим испытанием и выдал заученный текст на английском, заявив, что горд получить эту награду в свои годы.

    twitter.com/bonucci_leo19
    Церемония вручения премии The Best от ФИФА

    Лучшими болельщиками года были признаны фанаты шотландского "Селтика", а лучшим тренером в женском футболе – Сарина Вигман, возглавляющая сборную Нидерландов. Профессор Икс из фильма "Люди Икс" Патрик Стюарт и чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи вручили приз Fair Play тоголезскому футболисту Франсису Коне, который спас жизнь вратарю соперника Мартину Берковецу на поле: в начале года голкипер после игрового столкновения с защитником потерял сознание, а Коне оказал ему первую медицинскую помощь и не дал погибнуть после того, как у того запал язык.

    Как оказалось, британский рокер Мейган побывал на церемонии The Best не в роли праздного зрителя и не в ожидании, что перепадет что-нибудь и музыкантам. Перед заключительной частью мероприятия Kasabian разогрели публику и исполнили свой недавний хит Ill Ray (The King). После чего была названа лучшая футболистка года. Ею стала голландка Лике Мартенс из "Барселоны".

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    А завершала торжественный вечер главная номинация – лучший футболист года. Называть победителя вышли Роналдо и Марадона, которые тоже не пожелали говорить по-английски и перешучивались на смеси испанского и португальского. Компанию балагуров разбавил президент ФИФА Джанни Инфантино, и втроем они наградили лучшего – Криштиану Роналду.

    Португалец не скрывал радости и благодарил за эту премию всех, кого только возможно. После того, как лучший футболист 2017 года ушел со сцены, Идрису Эльбе оставалось только сказать: "Уау!".

    Таким образом, Роналду пополнил и без того богатую коллекцию индивидуальных наград, в которой, в частности, числятся "Золотой мяч" по версии France Football (2008, 2016), "Золотой мяч" ФИФА (2013, 2014), "Золотая бутса" (2008, 2011, 2014, 2015).

    В символическую сборную года по версии ФИФА и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) вошли Буффон (Италия, "Ювентус"), защитники Леонардо Бонуччи (Италия, "Милан"), Дани Алвес (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия) (оба — "Реал"), полузащитники — Лука Модрич (Хорватия), Тони Кроос (Германия) (оба — "Реал"), Андрес Иньеста (Испания," Барселона"), нападающие Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Роналду (Португалия, "Реал").

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