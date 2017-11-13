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    Фотоленты

    Сексапильная звезда Playboy из Греции похвасталась романом с Роналду

    (обновлено: )408
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy
    instagram.com/riaantonioy

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    Супермодель и звезда Playboy Риа Антониу из Греции призналась, что имела романтические отношения с нападающим мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    По ее словам, роман был давно, но оставил неизгладимое впечатление на обоих.

    "Это правда, что между мной и Роналду были отношения. В прошлом многое было, но сейчас я сама", — рассказала красотка, которая сейчас работает на итальянском телевидении.

    Напомним, испанская модель Джорджина Родригес, подруга нападающего футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, родила футболисту дочь.

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