Результаты всех матчей 4 тура группового этапа Лиги Европы

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В четверг состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы, по результатам некоторых из них определились участники 1/16 финала турнира.

Две украинские команды — киевское "Динамо" и луганская "Заря" — провели свои поединки на выезде. Если киевляне, минимально обыграв "Янг Бойз", обеспечили себе выход в плей-офф, то подопечный Юрия Вернидуба огорчили фанатов, уступив берлинской "Герте" 0:2.

Результаты всех матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы:

Группа А: "Маккаби" Тель-Авив — "Астана" 0:1 (Твумаси, 57); "Славия" — "Вильярреал" 0:2 (Бакка, 15, Дели, 89 (авг).

Группа В: "Янг Бойз" — "Динамо" (Буяльский, 70); "Партизан" — "Скендербеу" 2:0 (Тошич, 39, Тавамба, 66).

Группа С: "Лудогорец" — "Брага" 1:1 (Марселиньо, 68 — Франсержиу, 83); "Башакшехир" — "Хоффенхайм" 1:1 (Вишча, 90+3 — Гриллитч, 47).

Группа D: "АЕК" — "Милан" 0:0; "Риека" — "Аустрия" 1:4 (Павичич, 61 — Прокоп, 41, 62, Сербест, 73, Моншейн, 83).

Группа Е: "Аполлон" — "Аталанта" 1:1 (Зелая, 90+4 — Иличич, 35); "Лион" — "Эвертон" 3:0 (Траоре, 68, Ауар, 76, Депай, 88).

Группа F: "Копенгаген" — "Злин" 3:0 (Люфтнер, 40, Вербич, 49, 90+2); "Локомотив Москва" — "Шериф" 1:2 (Фарфан, 26 — Бадибанга, 41, Брезовец, 58).

Смотрите также: "Шахтер" vs "Фейеноорд". Все голы и лучшие моменты матча

Группа G: "Стяуа" — "Хапоэль Беэр-Шева" 1:1 (Коман, 31 — Сахар, 37); "Виктория" — "Лугано" 4:1 (Крменчик, 4, 19, Горава, 45, Чермак, 56 — Мариани, 15).

Группа Н: "Арсенал" — "Црвена Звезда" 0:0; "Кельн" — "БАТЭ" 5:2 (Цоллер, 16, Осако, 54, 82, Гирасси, 63, Йойич, 90 — Милунович, 31, Сигневич, 33).

Группа I: "РБ Зальцбург" — "Коньяспор" 0:0; "Витория" — "Марсель" 1:0 (Уртадо, 80).

Группа J: "Атлетик" — "Эстерсунд" 1:0 (Адурис, 70); "Герта" — "Заря" 2:0 (Зельке, 15, 73).

Группа К: "Лацио" — "Ницца" 1:0 (Ле Маршан, 90+3 (авг)); "Витесс" — "Зулте-Варегем" 0:2 (Баудри, 3, Кая, 70).

Группа L: "Русенборг" — "Зенит" 1:1 (Бендтнер, 54 (пен.) — Кокорин, 90+4); "Реал Сосьедад" — "Вардар" 3:0 (Хуанми, 31, Де ла Белья, 69, Хон, 81).

Напомним, донецкий "Шахтер" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл голландский "Фейеноорд" со счетом 3:1 и практически обеспечил себе выход в плей-офф турнира.