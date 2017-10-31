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    Спорт

    Руководство ФК "Карпаты" готово продать 50% акций клуба за 1 гривну

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    В клубе уточнили, что единственное условие продажи заключается в том, что "потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне".
    Игроки ФК Карпаты (Львов). Архивное фото
    ФК "Карпаты"

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Руководство футбольного клуба "Карпаты" заявляет о готовности продать 50% акций львовской команды за 1 гривну, сообщается на официальном сайте "Карпат".

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    "Учитывая неоднократные обращения от фанатов, руководство ФК "Карпаты" готово продать 50% акций клуба за символическую сумму — одну гривну", — говорится в сообщении.

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    "Единственное условие заключается в том, что потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне", — заявили в пресс-службе клуба.

    Владельцем "Карпат" является бизнесмен Петр Дыминский, который сейчас находится за границей после резонансного ДТП. Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

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