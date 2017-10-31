Руководство ФК "Карпаты" готово продать 50% акций клуба за 1 гривну

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Руководство футбольного клуба "Карпаты" заявляет о готовности продать 50% акций львовской команды за 1 гривну, сообщается на официальном сайте "Карпат".

"Учитывая неоднократные обращения от фанатов, руководство ФК "Карпаты" готово продать 50% акций клуба за символическую сумму — одну гривну", — говорится в сообщении.

Читайте также: Вам всем тут не место. Как фанаты превращают стадионы в гетто

"Единственное условие заключается в том, что потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне", — заявили в пресс-службе клуба.

Владельцем "Карпат" является бизнесмен Петр Дыминский, который сейчас находится за границей после резонансного ДТП. Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.