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    В ГПУ сообщили подробности ДТП с Дыминским

    (обновлено: )67
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, утверждать, что за рулем был именно Петр Дыминский, пока что нельзя, нужно провести расследование.
    ДТП при участии Петр Дыминский
    zaxid.net

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Охранник президента львовских "Карпат" Петра Дыминского, который взял на себя ответственность за ДТП, в результате которого погибла женщина, не находился за рулем автомобиля.

    Петр Дыминский
    Mediaport.ua
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    Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    "Я абсолютно четко заявляю о том, что человека, заявившего, что он был водителем, за рулем в этот момент не было", – сказал Луценко.

    По словам Луценко, утверждать, что за рулем был именно Дыминский, пока что нельзя, нужно провести расследование.

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

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