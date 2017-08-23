В ГПУ сообщили подробности ДТП с Дыминским

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Охранник президента львовских "Карпат" Петра Дыминского, который взял на себя ответственность за ДТП, в результате которого погибла женщина, не находился за рулем автомобиля.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я абсолютно четко заявляю о том, что человека, заявившего, что он был водителем, за рулем в этот момент не было", – сказал Луценко.

По словам Луценко, утверждать, что за рулем был именно Дыминский, пока что нельзя, нужно провести расследование.

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.