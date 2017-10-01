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    "Шахтер" обыграл "Карпаты" в матче чемпионата Украины

    (обновлено: )1410
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев, в составе которых гол забил Факундо Феррейра (7-я минута), на 65-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Карпат" Артем Федецкий.
    Шахтер обыграл Карпаты в матче чемпионата Украины
    "Шахтер" в facebook

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 2:0 обыграли "Карпаты" в матче 11-го тура чемпионата Украины.

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев, в составе которых гол забил Факундо Феррейра (7-я минута), на 65-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Карпат" Артем Федецкий.

    "Шахтер", набравший 28 очков, лидирует в чемпионате Украины, "Карпаты" (8 баллов) занимают 11-е место.

    Следующий поединок "горняки" проведут 13 октября. В 12-м туре украинской Премьер-лиги они в Харькове примут "Ворсклу".

    Напомним, ранее "Шахтер" проиграл во втором матче группового этапа Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити".

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