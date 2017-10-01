"Шахтер" обыграл "Карпаты" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 2:0 обыграли "Карпаты" в матче 11-го тура чемпионата Украины.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев, в составе которых гол забил Факундо Феррейра (7-я минута), на 65-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Карпат" Артем Федецкий.

"Шахтер", набравший 28 очков, лидирует в чемпионате Украины, "Карпаты" (8 баллов) занимают 11-е место.

Следующий поединок "горняки" проведут 13 октября. В 12-м туре украинской Премьер-лиги они в Харькове примут "Ворсклу".

Напомним, ранее "Шахтер" проиграл во втором матче группового этапа Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити".