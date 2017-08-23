Петр Дыминский, кто ты есть? "Галицкий олигарх" из Партии регионов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

История с ДТП, в котором принял участие президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский обещает стать резонансной. Несмотря на то, что всю вину за непреднамеренное убийство молодой девушки на себя взял охранник Дыминскому, власти обещают, что наказание понесет именно тот, кто в момент аварии сидел за рулем.

О том, что известно о Петре Дыминском, который уже поспешил покинуть пределы Укрианы — в материале РИА Новости Украина.

От мастера до начальника

Казалось бы, малоизвестный в стране Петр Дыминский на Западной Украине имеет репутацию "серого кардинала" и "галицкого олигарха". Более того, несмотря на отсутствие публичной информации о его бизнесе и размерах состояния, Дыминский считается самым богатым человеком Западной Украины.

Родился Петр Дыминский в Кривом Роге, в шахтерской семье. В юности серьезно занимался футболом — в 1972 году после окончания детской школы местного "Кривбасса" два года выступал за дубль клуба, а впоследствии играл за "Шахтер" из Червонограда.

Правда, с карьерой игрока не сложилось — уже в 1975 году молодой Дыминский начинает трудовую деятельность горным рабочим на шахтах ПО "Кривбассруда", работая сначала на шахте "Южная", позже на "Центральной". Закончив Криворожский горнорудный институт по специальности "горный инженер", будущий олигарх переехал во Львовскую область, где быстро прошел путь от простого мастера до начальника.

После развала СССР Дыминский с головой уходит в бизнес. С 1992 по 1995 год он — технический директор украинско-польского СП "Галметалл". С 1998 по 2002 годы — президент киевского ООО "Европа-2", а также глава совета директоров фирмы "Западпроминвест" и наблюдательный совета ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс — Галичина" в Дрогобыче.

Футбол и политика

Когда дела совсем пошли в гору, Дыминский стал владельцем еще двух атрибутов успешного человека — купил футбольный клуб "Карпаты" (Львов) и получил мандат народного депутата Украины Верховной рады IV созыва от блока "Наша Украина". С политсилой Виктора Ющенко у Дыминского не сложилось и 22 мая 2003 года он вошёл во фракцию "Регионы Украины" Партии регионов. В составе этой политсилы бизнесмен был членом Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

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Перед парламентскими выборами 2006 года Дыминский решил поддержать партию экологического спасения "ЭКО +25%", но учитывая, что политсила заняла на выборах 16-е место, так и не попал в ВР.

В оппозиции

В разное время Дыминский был владельцем или совладельцем ОАО "НПК- Галичина", заведений отдыха и развлечений (гостиница "Гранд", развлекательный комплекс "Гранд-клуб София" в центре Львова, загородный гостиничный комплекс "Гранд-резорт", диско-клуб "Сплит-Карпаты" — Ред.), АО "Львовгаз", активов в металлургии, энергетики, пищевой промышленности, банковской сфере, строительстве дорог, объектов недвижимости во Львове и окрестностях.

Не удивительно, что в 2011 году Дыминский занял 95-е место в рейтинге самых влиятельных украинцев по версии журнала "Корреспондент", а также был включен в рейтинг "Фокуса" "200 самых влиятельных украинцев". Журнал Forbes Украина в 2012 году оценивал состояние Дыминского в 107 миллионов долларов.

Стоит отметить, что одним из активов олигарха является телеканал ЗіК и газета журналистских расследований "Информатор", которые в последнее время стали резко оппозиционными к действующему режиму. Возможно, именно поэтому власти так лихо взялись за случай Дыминского, который при других раскладах наверняка избежал бы наказания.