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    Общество

    Смертельное ДТП. Суд арестовал охранника президента "Карпат"

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    Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника владельца телеканала ZIK и почетного президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.
    ДТП при участии Петр Дыминский
    zaxid.net

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Суд во Львове арестовал на два месяца охранника известного бизнесмена и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща.

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    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник Дыминского, хотя родственники погибшей утверждают, что за рулем авто был сам бизнесмен.

    "Дыминского подозревают в причастности к аварии, во время которой погибла молодая женщина. Меру пресечения избрал Галицкий районный суд", — передает 5 канал.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате аварии погиб военный.

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