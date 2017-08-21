Смертельное ДТП. Суд арестовал охранника президента "Карпат"

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Суд во Львове арестовал на два месяца охранника известного бизнесмена и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща.

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник Дыминского, хотя родственники погибшей утверждают, что за рулем авто был сам бизнесмен.

"Дыминского подозревают в причастности к аварии, во время которой погибла молодая женщина. Меру пресечения избрал Галицкий районный суд", — передает 5 канал.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате аварии погиб военный.