Деньги решают. Главные "договорняки" украинского спорта

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

История о том, как два хоккеиста сборной Украины согласились за 30 тысяч евро "сдать" сдать матч на чемпионате мира, поразила не только болельщиков, но и рядовых украинцев. Несмотря на то, что министр спорта Игорь Жданов уже пообещал наказать спортсменов, к "виновным" многие относятся с пониманием. В непростое время каждый выкручивается, как только может.

Впрочем, история украинского спорта знает и более громкие примеры коррупции, которая по большей части проявляется в футболе.

Корреспондент РИА Новости Украина собрал самые скандальные истории с "договорняками".

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"Кидалово" по-крымски

Первый из самых известных "договорняков" в истории украинского спорта едва не случился на заре независимости страны. "Едва", поскольку договорным матч киевского "Динамо" и симферопольской "Таврией" за чемпионский титул вряд ли назовешь.

Как вспоминал футболист Олег Саленко, накануне решающего поединка за первое украинское "золото" "верха" договорились, что "динамовцы" получат медали, а крымчане – деньги. Но владельцы "Таврии" "кинули" киевских коллег, сказав своим футболистам играть в полную силу, чего расслабленное "Динамо" никак не ожидало. Как результат, скромная команда из Симферополя сенсационно стала первым чемпионом независимой Украины.

Дошло до Лозанны

Международным скандалом с серьезными санкциями завершилась история с договорным матчем львовских "Карпата" и харьковского "Металлиста". Когда последние 19 апреля 2008-го года обыграли аутсайдеров чемпионата с разгромным счетом 4:0, никому и в голову не пришло, что игра была нечестной.

Но позже один из игроков "Карпат" Сергей Лащенков в частном разговоре с президентом клуба признался, что поединок носил договорной характер. Итогом внутреннего клубного расследования стали санкции для футболистов, участвовавших в "договорняке".

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Обиженные игроки обратились в Федерацию футбола и та, заручившись помощью Генпрокуратуры, начала глобальное расследование. Результатом расследования стало обращение в Спортивный арбитражный суд Лозанны, который признала матч договорным. В итоге "Металлист" лишился "бронзовых" медалей за сезон, а функционерам и футболистам обоих клубов "впаяли" немалые штрафы.

"Олимпик": король "договорняка"

Донецкий "Олимпик", попав в элиту украинского футбола, добивается успехов не только на спортивном поприще. При чем то, что команда ведет нечестную игру первыми заметили не в Украине, а в Европе.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций — Ред.) прямо указал Федерации футбола Украины на матчи с участием донецкого клуба. Под подозрение попали не какие-то одна-две игры, а сразу двенадцать.

Хотя, судя по всему, в Украине темные дела донецкого клуба никого не впечатлили. Даже несмотря на гневную реакцию европейских футбольных чиновников, "Олимпик" время от времени фигурирует в скандалах с "договорняками". Но даже при наличии весомых доказательств, представители клуба всячески отвергают обвинения.

Более того, в "Олимпике" даже угрожают "сняться" с чемпионата, если их продолжат "прессовать".

И даже низы

В Украине не брезгуют сотрудничать с тотализатором не только большие команды, но и представители низших лиг.

Совсем недавно под подозрением Комитета этики и честной игры ФФУ оказался матч первой лиги между черниговской "Десной" и "Арсенал-Киев". Размер ставок на этот матч был настолько невероятным, что это стало первым случаем, когда футбольные функционеры были вынуждены вмешаться еще до и по ходу игры.

Свою позицию высказали также и в УЕФА, где считают, что матч был с фиксированным результатом. Хотя, серьезного наказания так и не последовало. Киевский клуб разве что провел собственное внутреннее расследование, отстранив по подозрению в сдаче матча шестерых футболистов.

Просто фантастика

Тем не менее, главу Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранку положение дел в украинском футболе не удивляет. Один из главных борцов против договорных матчей в мире, зачинщик легендарного "Моджигейта" в Италии констатирует: согласно букмекерских сводок, за последние несколько месяцев украинские лиги стали одними из наиболее коррумпированных в мире.

"В Украине критическая ситуация с договорными матчами. В плане "прогресса", конечно, в негативном понимании слова, Украина опередила весь мир, — говорит специалист. – Когда я смотрю на Betfair (крупнейшая в мире биржа ставок — Ред.) и вижу по 200 тысяч долларов на "тотал больше" в матчах с участием юношей "Олимпика" и "Говерлы", у меня глаза на лоб лезут. Ну, вот представьте, кому в мире может быть интересно ставить на юношескую украинскую лигу? Это же просто фантастика!".

Впрочем, в том, что итальянцу удастся победить коррупцию в украинском футболе, есть большие сомнения. Несмотря на то, что в ноябре 2015-го Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений", по которому за "договорняки" будут наказывать уголовно, воз и ныне там.