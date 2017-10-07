В Вальядолиде в честь теннисиста Рафаэля Надаля переименуют улицу

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Муниципальный совет испанского города Вальядолида принял решение о переименовании одной из улиц в честь 16-кратного победителя турниров Большого шлема в одиночном разряде теннисиста Рафаэля Надаля, сообщает L'Equipe.

Именем 31-летнего уроженца Мальорки будет названа улица, которая в настоящий момент носит имя историка Луиса Суареса Фернандеса, бывшего декана и ректора университета Вальядолида.

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Примечательно, что Надаль не первый теннисист, в честь которого назвали улицу. Ранее в Галле (Германия) и Биле (Швейцария) появились улицы имени швейцарца Роджера Федерера.

Напомним, в сентябре Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем Открытого чемпионата США по теннису.