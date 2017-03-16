Надаль и Джокович покинули турнир серии "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля в 4-м раунде теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Девятая ракетка турнира Федерер обыграл Надаля, получившего 5-й номер посева, со счетом 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Счет личных встреч стал 23-13 в пользу испанца.

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Федерер в четвертьфинале сыграет с 15-й ракеткой турнира австралийцем Ником Кирьосом, который в своем матче четвертого раунда сенсационно обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича, который выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе три последних года – 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 52 минуты.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина победила во втором круге престижного турнира в США.