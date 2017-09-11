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    Надаль стал трехкратным победителем Открытого чемпионата США по теннису

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    Испанец Рафаэль Надаль в воскресенье в финале, который прошел в Нью-Йорке, со счетом 6:3, 6:3, 6:4 нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (28-й номер посева). На корте соперники провели 2 часа 27 минут.
    Рафаэль Надаль (Испания). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата США по теннису.

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    Надаль в воскресенье в финале, который прошел в Нью-Йорке, со счетом 6:3, 6:3, 6:4 нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (28-й номер посева). На корте соперники провели 2 часа 27 минут.

    Выигранный трофей стал для 31-летнего испанца 16-м на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее в 2017 году Надаль в десятый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.

    Ранее Рафаэль Надаль, который является обладателем карьерного Большого шлема, выигрывал US Open в 2010 и 2013 годах.

    Ранее официальном сайте АТР сообщал, что Надаль вновь стал первой ракеткой мира.

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