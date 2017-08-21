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    Спорт

    Надаль официально вернул себе звание 1-й ракетки мира

    (обновлено: )68
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль смог стать первой ракеткой мира, так как Швейцарец Роджер Федерер и ранее возглавлявший рейтинг британец Энди Маррей пропустили из-за травм турнир серии "Мастерс".
    Рафаэль Надаль
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира, сообщается на официальном сайте АТР.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Швейцарец Роджер Федерер и ранее возглавлявший рейтинг британец Энди Маррей пропустили из-за травм турнир серии "Мастерс" в Цинциннати, что позволило Надалю вернуться на вершину мирового рейтинга, на которой он не был с 6 июля 2014 года. Испанец в Цинциннати вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.

    Рейтинг ATP, версия от 21 августа:

    1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,

    2 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7150,

    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,

    4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,

    5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325,

    6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470,

    7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,

    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

    9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710,

    10 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3195…

    Ране сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла на третью строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

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