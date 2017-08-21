Надаль официально вернул себе звание 1-й ракетки мира

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира, сообщается на официальном сайте АТР.

Швейцарец Роджер Федерер и ранее возглавлявший рейтинг британец Энди Маррей пропустили из-за травм турнир серии "Мастерс" в Цинциннати, что позволило Надалю вернуться на вершину мирового рейтинга, на которой он не был с 6 июля 2014 года. Испанец в Цинциннати вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.

Рейтинг ATP, версия от 21 августа:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,

2 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7150,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325,

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470,

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710,

10 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3195…

Ране сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла на третью строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.