Свитолина опустилась на третье место в Чемпионской гонке WTA

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла на третью строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

Испанка Гарбинье Мугуруса вышла на первую строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в Цинциннати.

Мугуруса в финале за 56 минут победила вторую ракетку турнира румынку Симону Халеп со счетом 6:1, 6:0 и сместила с вершины Гонки украинку Элину Свитолину, опустившуюся на третье место. Макарова в третьем раунде соревнований не справилась с американкой Слоан Стивенс, уступив в трех сетах.

Стивенс, в полуфинале проигравшая Халеп, взлетела на 52 позиции и достигла 64-й строчки.

Чемпионская гонка WTA, версия от 21 августа:

1 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5068,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5015,

3 (1). Элина Свитолина (Украина) — 4575 очков,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4367,

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4170,

6 (6). Винус Уильямс (США) — 3832,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3646,

8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3364,

9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2867,

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2776.