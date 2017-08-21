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    Спорт

    Свитолина опустилась на третье место в Чемпионской гонке WTA

    (обновлено: )28
    Испанка Гарбинье Мугуруса на турнире в Цинциннати победила вторую ракетку турнира румынку Симону Халеп, сместив с вершины рейтинга украинскую теннисистку Элину Свитолину.
    Элина Свитолина
    REUTERS Peter Cziborra

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла на третью строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

    Испанка Гарбинье Мугуруса вышла на первую строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в Цинциннати.

    Мугуруса в финале за 56 минут победила вторую ракетку турнира румынку Симону Халеп со счетом 6:1, 6:0 и сместила с вершины Гонки украинку Элину Свитолину, опустившуюся на третье место. Макарова в третьем раунде соревнований не справилась с американкой Слоан Стивенс, уступив в трех сетах.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Стивенс, в полуфинале проигравшая Халеп, взлетела на 52 позиции и достигла 64-й строчки. 

    Чемпионская гонка WTA, версия от 21 августа:

    1 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5068,

    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5015,

    3 (1). Элина Свитолина (Украина) — 4575 очков,

    4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4367,

    5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4170,

    6 (6). Винус Уильямс (США) — 3832,

    7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3646,

    8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3364,

    9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2867,

    10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2776.

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