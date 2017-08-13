Украинка Свитолина победила на престижном теннисном турнире в Торонто

Tiziana FABI / AFP

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в воскресном финале нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки (6) — 6:4, 6:0. На корте соперницы провели 1 час 18 минут.

Выигранный титул WTA стал для 22-летней украинки девятым в карьере в одиночном разряде.

Напомним, ранее Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Торонто.