Украинка Свитолина победила на престижном теннисном турнире в Торонто

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.
Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в воскресном финале нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки (6) — 6:4, 6:0. На корте соперницы провели 1 час 18 минут.
ЕЛІНА — ЧЕМПІОН!— НОК України (@OlympicUA) 13 августа 2017 г.
Українська тенісистка Еліна Світоліна — переможниця престижного тенісного турніру WTA серії @rogerscup! @ElinaSvitolina pic.twitter.com/A1P03W5Xfj
Выигранный титул WTA стал для 22-летней украинки девятым в карьере в одиночном разряде.
Congrats @ElinaSvitolina!— WTA (@WTA) 13 августа 2017 г.
Lift that @rogerscup trophy! 🏆 pic.twitter.com/iqhPV8idaS
Напомним, ранее Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Торонто.