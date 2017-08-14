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    Спорт

    Свитолина после победы в Торонто стала четвертой ракеткой мира

    (обновлено: )1
    Украинка Элина Свитолина после победы на турнире в Торонто
    Элина Свитолина, facebook

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина после победы на турнире в Торонто возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации, сообщает Р-Спорт.

    Свитолина, получившая на турнире в Торонто пятый номер посева, в воскресном финале нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки (6) и завоевала свой девятый титул в карьере в одиночном разряде. В Чемпионской гонке 22-летняя украинка набрала 4470 очков и шагнула с пятой на первую строчку. Возняцки после финала в Торонто поднялась на две позиции и занимает пятую строчку.

    Чемпионская гонка WTA, версия от 14 августа:

    1 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4470 очков,

    2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 4430,

    3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4168,

    4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4017,

    5 (7). Каролина Возняцки (Дания) — 3981,

    6 (4). Винус Уильямс (США) — 3772,

    7 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 3456,

    8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3363,

    9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2867,

    10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2586.

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