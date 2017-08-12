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    Спорт

    Свитолина обыграла в Канаде победительницу "Уимблдона-2017"

    (обновлено: )124
    Поединок прерывался почти на сутки: Свитолина и Мугуруза успели сыграть только один сет, после чего начался сильный ливень и все матчи, которые остались несыгранными, были перенесены.
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    REUTERS Tony O'Brien

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. краинская теннисистка Элина Свитолина обыграла победительницу "Уимблдона-2017" Гарбинье Мугурузу в четвертьфинале теннисного турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

    "Элина Свитолина победила чемпионку Уимблдон-2017 Гарбинье Мугурузу в 1/4 финала теннисного турнира WTA с результатом 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)", — говорится в сообщении.

    Как отмечает ZN.UA, поединок прерывался почти на сутки: Свитолина и Мугуруза успели сыграть только один сет, после чего начался сильный ливень и все матчи, которые остались несыгранными, были перенесены.

    В субботу Свитолина одержала победу в оставшихся двух сетах.

    Напомним, ранее Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Торонто.

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