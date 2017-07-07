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    Спорт

    Свитолина пробилась в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира

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    В 1/8 финала травяного турнира Большого шлема Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко (13) и итальянкой Камилой Джорджи.
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    REUTERS Tony O'Brien

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

    В матче третьего круга Свитолина (4-й номер посева) обыграла немку Сарину Виттхёфт со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

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    В 1/8 финала травяного турнира Большого шлема Свитолина сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко (13) и итальянкой Камилой Джорджи.

    Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Леся Цуренко повторили рекорд Украины на Уимблдоне 1993 года. 

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