Свитолина пробилась в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

В матче третьего круга Свитолина (4-й номер посева) обыграла немку Сарину Виттхёфт со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

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В 1/8 финала травяного турнира Большого шлема Свитолина сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко (13) и итальянкой Камилой Джорджи.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Леся Цуренко повторили рекорд Украины на Уимблдоне 1993 года.