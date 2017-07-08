GABRIEL BOUYS / AFP

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в третьем раунде Уимблдона над немкой Кариной Виттхефт 6:1, 7:5.

"Очень и очень горжусь собой, потому что, вы знаете, всего несколько недель назад у меня были опасения из-за травмы ахилла. А теперь я в четвертом раунде Уимблдона. Чувствую себя довольно уверенно. Во время сегодняшнего выступления вы могли видеть, что я выступаю хорошо и наслаждаюсь игрой. Для меня очень важно быть здесь и показывать хороший теннис. В первом сете я сегодня выступила просто потрясающе. Второй сет прошел нормально, потому что теннис — это длительная игра, и матчи бывают длительными. Все может измениться. Это нормально, что соперница имела возможность сделать камбэк", — сказала Свитолина официальному сайту WTA.

В 1/8 финала Элина Свитолина сыграет против Елены Остапенко из Латвии. 20-летняя Остапенко сенсационно победила в этом году на "Ролан Гаррос". Матч Свитолина — Остапенко состоится в понедельник, 10 июля.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Леся Цуренко повторили рекорд Украины на Уимблдоне 1993 года.