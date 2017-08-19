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    Спорт

    Свитолина проиграла Гергес и покидает турнир в Цинциннати

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    Украинка Элина Свитолина, посеянная пятой, в матче третьего круга за 1 час 39 минут уступила немке Юлии Гергес со счетом 5:7, 4:6.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стадию третьего раунда на турнире в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

    Свитолина, посеянная пятой, в матче третьего круга за 1 час 39 минут уступила немке Юлии Гергес со счетом 5:7, 4:6.

    Смотрите также: Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Следующей соперницей Гергес будет победительница матча россиянки Екатерины Макаровой и американки Слоан Стивенс.

    Ранее сообщалось, что во втором раунде турнира в Цинциннати Свитолина победила еще одну представительницу Украины Лесю Цуренко. 

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