Свитолина проиграла Гергес и покидает турнир в Цинциннати

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стадию третьего раунда на турнире в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

Свитолина, посеянная пятой, в матче третьего круга за 1 час 39 минут уступила немке Юлии Гергес со счетом 5:7, 4:6.

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Следующей соперницей Гергес будет победительница матча россиянки Екатерины Макаровой и американки Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что во втором раунде турнира в Цинциннати Свитолина победила еще одну представительницу Украины Лесю Цуренко.