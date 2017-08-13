Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Торонто

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина одержала победу над румынкой Симоной Халеп и вышла в финал теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в субботу в полуфинальной встрече нанесла поражение Халеп (2) в двух партиях со счетом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 56 минут.

Соперницей украинской теннисистки в матче за титул станет датчанка Каролина Возняцки (6).

Напомним, ранее Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Торонто.