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    Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Торонто

    (обновлено: )7820
    Украинка Элина Свитолина в полуфинальной встрече нанесла поражение Халеп (2) в двух партиях со счетом 6:1, 6:1, сам поединок продолжался 56 минут.
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    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина одержала победу над румынкой Симоной Халеп и вышла в финал теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

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    Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в субботу в полуфинальной встрече нанесла поражение Халеп (2) в двух партиях со счетом 6:1, 6:1.

    Матч продолжался 56 минут.

    Соперницей украинской теннисистки в матче за титул станет датчанка Каролина Возняцки (6).

    Напомним, ранее Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Торонто.

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