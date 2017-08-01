Теннисистка Шарапова одержала первую победу после травмы

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Мария Шарапова вышла во второй раунд на турнире в Стэнфорде (США), призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов, это был первый матч российской теннисистки на турнирах WTA после перерыва в два с половиной месяца, связанного с травмой, сообщает Р-Спорт.

В понедельник российская теннисистка, получившая от организаторов wild card для участия в турнире, в трех сетах сломила сопротивление американки Дженнифер Брэди – 6:1, 4:6, 6:0. Поединок продолжался чуть более двух часов. Шарапова сделала 5 эйсов и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.

В следующем круге Шарапова сыграет с седьмой ракеткой турнира украинкой Лесей Цуренко, которая оказалась сильнее испанки Лары Арруабарены-Весино – 6:3, 6:3.

Шарапова, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. Сыграв на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая и с тех пор на турнирах WTA не играла.