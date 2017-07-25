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    Умер известный австралийский теннисист

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    В 2001 году австралийский теннисист Мервин Роуз был введен в Международный зал теннисной славы. Спортсмен скончался в возрасте 87 лет.
    Теннис
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Австралиец Мервин Роуз, выигравший два турнира Большого Шлема в одиночном разряде и дважды победивший в теннисном Кубке Дэвиса в составе национальной сборной, скончался в возрасте 87 лет, сообщается на официальном сайте Ассоциации тенниса Австралии, сообщает Р-Спорт.

    wikipedia.org
    Австралиец Мервин Роуз, выигравший два турнира Большого Шлема в одиночном разряде и дважды победивший в теннисном Кубке Дэвиса

    Роуз завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции в 1950-е годы, помог сборной выиграть Кубок Дэвиса в 1951 и 1957 годах.

    После завершения карьеры игрока Роуз, поднимавшийся на третье место в мировом рейтинге, перешел на тренерскую работу. Он работал со знаменитыми теннисистками австралийкой Маргарет Корт, американкой Билли Джин Кинг, испанкой Аранчей Санчес-Викарио. Как отмечает Herald Sun, Роуз также тренировал россиянку Надежду Петрову.

    В 2001 году Роуз был введен в Международный зал теннисной славы.

    Ранее сообщалось, что известный российский писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни.

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