Свитолина отметила день рождения в Монако

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Третья ракетка мира и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отметила 23 летие в Монако. В Instagram титулованная спортсменка разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.

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"Насыщенный и увлекательный день впереди", — подписала фотографию теннисистка.

elisvitolina Элина Свитолина

Ранее сообщалось, Свитолина впервые в карьере поднялась на третью строчку рейтинга WTA, что является лучшим достижением для украинских спортсменов за историю.