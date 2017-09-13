наверх
13.09.201709:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина отметила день рождения в Монако

    167
    В Instagram третья ракетка мира и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.
    Элина Свитолина
    elisvitolina

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Третья ракетка мира и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отметила 23 летие в Монако. В Instagram титулованная спортсменка разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.

    Смотрите также: Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    "Насыщенный и увлекательный день впереди", — подписала фотографию теннисистка.

    elisvitolina
    Элина Свитолина

    Ранее сообщалось, Свитолина впервые в карьере поднялась на третью строчку рейтинга WTA, что является лучшим достижением для украинских спортсменов за историю.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры "прорыва Саакашвили". Видео
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Русский язык
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны