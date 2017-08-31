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    Спорт

    Свитолина обыграла россиянку на чемпионате в США

    (обновлено: )106
    Элина Свитолина обыграла Евгению Родину и в следующем круге сыграет с победительницей матча между американкой Шелби Роджерс и 25-м номером посева Дарьей Гавриловой из Австралии.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Tiziana FABI / AFP

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину в рамках второго раунда на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Свитолина в двух сетах обыграла Родину — 4:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.

    В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей матча между американкой Шелби Роджерс и 25-м номером посева Дарьей Гавриловой из Австралии.

    Результаты других матчей второго круга:

    Елена Остапенко (Латвия, 12-й номер посева) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:4,

    Барбора Стрыцова (Чехия, 23) – Дженнифер Брэди (США) – 1:6, 1:6.

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