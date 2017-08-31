Свитолина обыграла россиянку на чемпионате в США

Tiziana FABI / AFP

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину в рамках второго раунда на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.

Свитолина в двух сетах обыграла Родину — 4:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей матча между американкой Шелби Роджерс и 25-м номером посева Дарьей Гавриловой из Австралии.

Результаты других матчей второго круга:

Елена Остапенко (Латвия, 12-й номер посева) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:4,

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) – Дженнифер Брэди (США) – 1:6, 1:6.