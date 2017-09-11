Свитолина стала третьей ракеткой мира

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с четвертого на третье место в рейтинге теннисистов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

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В минувшем месяце теннисистка занимала четвертую и пятую позицию в рейтинге.

Скриншот Рейтинг Элины Свитолиной

Ранее сообщалось, что 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису.

Напомним, Свитолина не смогла преодолеть барьер четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Свитолина уступила американке Мэдисон Киз (15-й номер посева) со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 4:6.