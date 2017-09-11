наверх
11.09.201710:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина стала третьей ракеткой мира

    (обновлено: )61
    Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла третье место в рейтинге WTA, а 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с четвертого на третье место в рейтинге теннисистов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

    Смотрите также: Александр Усик — Марко Хук. Лучшие моменты победного боя украинца

    В минувшем месяце теннисистка занимала четвертую и пятую позицию в рейтинге.

    Скриншот
    Рейтинг Элины Свитолиной

    Ранее сообщалось, что 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису.

    Напомним, Свитолина не смогла преодолеть барьер четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Свитолина уступила американке Мэдисон Киз (15-й номер посева) со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 4:6. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинский военный
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия